MILANO – Belen Rodriguez è incinta? Se lo domandano diversi quotidiani e riviste di gossip, secondo i quali la showgirl argentina sarebbe in procinto di allargare la famiglia con il compagno Andrea Iannone, dando un fratellino al piccolo Santiago, nato dalla relazione con l’ex marito Stefano De Martino.

A rilanciare il pettegolezzo è il settimanale Diva e Donna, che riporta alcune foto di Belen proprio in compagnia di De Martino il primo giorno di scuola di Santiago e scrive che dalla maglietta a righe spunterebbe un pancino sospetto.

Anche il sito di gossip Il Vicolo delle news riporta una indiscrezione che avvalorerebbe la tesi: si tratta delle parole di una persona che era presente alla registrazione di una puntata di Tu si que vales e che sostiene di aver assistito a diverse battute dei colleghi nei confronti di Belen su una sua presunta gravidanza.

“Durante le pause in cui si smontava e cambiava il palco – scrive il sito – Belen è stata oggetto di provocazioni da parte dei suoi colleghi. A turno tutti e quattro le hanno fatto battutine sul fatto che avesse proprio l’aspetto di una donna radiosa e incinta. È stato il tormentone di tutta la puntata, ma erano dei fuori onda quindi non so se li vedremo. (…) Lei ovviamente rideva e negava, ma loro sono stati veramente molto insistenti… Chissà?!”.