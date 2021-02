Belen Rodriguez, quale sarà il nome della figlia che aspetta? Secondo Dagospia si chiamera Celeste.

La conferma ufficiale della gravidanza è arrivata nei giorni scorsi, con la showgirl argentina che non disdegna di raccontare la sua gravidanza sui social. E dall’annuncio è partito l’immancabile toto-nome per la figlia.

Belen Rodriguez aspetta una femmina. Toto nomi: Tabita o Celeste?

Come si chiamerà la femminuccia di Belen? Qualche giorno fa il giornalista Santo Pirrotta aveva avanazato l’ipotesi Tabita. Oggi invece circola un altro pettegolezzo: Belen e il giovane compagno 25enne Antonino Spinalbese avrebbero pensato al nome Celeste. A scriverlo è Dagospia.

Prima che la piccola nasca mancano ancora quattro mesi: è quindi normale che il nome definitivo non sia stato ancora deciso. I diretti interessati si stanno giustamente prendendo ancora del tempo per pensare.

Belen Rodriguez, il compagno Antonio Spinalbese: “Padrea a 25 anni, non ho paura”

La showgirl ha 36 anni, 11 anni più del compagno che però dichiara di non aver paura di diventare padre a 25 anni.

Per Belen si tratta del secondo figlio dopo Santiago, avuto nel 2013 dall’ex marito Stefano De Martino con cui ha rotto a marzo scorso dopo un ritorno di fiamma.

Antonio si troverà invece per la prima volta alle prese con la paternità, ma questo non lo spaventa: “Sono già stato padre delle mie due sorelle – ha raccontato in un’intervista. – Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere”.

“Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari smbro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”.