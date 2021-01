Belen Rodriguez incinta, il settimanale Oggi: “Ecco qual è stata la reazione di Stefano De Martino”

Stefano De Martino, racconta il settimanale Oggi, non avrebbe preso bene la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez (con cui ha avuto il piccolo Santiago).

Belen, lo ricordiamo, dalla scorsa estate fa coppia con Antonino Spinalbanese (lui 25 anni, lei 36) e secondo le prime indiscrezioni starebbe al quarto mese di gravidanza.

“Sono felicissima – la confidenza che avrebbe fatto Belen agli amici – non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”.

La storia tra i due, tra la showgirl argentina e l’hairstylist Antonino Spinalbese, è cominciata per caso e in sordina quest’estate. Spinalbese, 25 anni, lavora in uno dei più importanti saloni di Milano di Aldo Coppola, in zona Garibaldi a Milano.

Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Io mantengo la parola. Non voglio persone che si raccontano in un modo e sono altro”

“Santiago – disse Belen qualche tempo fa parlando dopo la seconda rottura con Stefano De Martino – è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere”.

Capitolo Stefano De Martino.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa.

Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte”.