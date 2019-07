ROMA – Belen Rodriguez è incinta. E’ lo scoop, con tanto di foto, del settimanale Gente. La showgirl argentina e Stefano De Martino, da quando hanno ritrovato l’intesa dopo una separazione durante quasi quattro anni, non si sono più allontanati. Solo brevi fughe di lavoro, come quella per la registrazione della puntata di Tu si que vales, durante la quale – secondo indiscrezioni – Belen avrebbe avuto un malore facendo pensare a tutti di essere in dolce attesa. Per la coppia, sposata dal 2013 e genitori di Santiago, sarebbe il secondo figlio.

Dalle foto esclusive di Gente, si vede Stefano De Martino molto premuroso con la moglie. Proprio il ballerino, a fine giugno, aveva lasciato aperta la possibilità: “Io e Belen per il momento non siamo “incinti”. Ci stiamo lavorando”. Chissà se al loro ritorno a Milano – ora sono in vacanza a Ibiza – verrà confermata ufficialmente la seconda gravidanza.

Intanto si raccolgono gli indizi. Primo fra tutti, come già detto in precedenza, il malore che la showgirl ha accusato durante la registrazione di Tu si que vales. Poi sul suo profilo Instagram nelle ultime settimane Belen sembra evitare di mostrare la pancia. Anche se tra gli ultimi scatti, ne è comparso uno in cui si vede la showgirl di profilo. Scatto che però è stato scurito creando l’effetto “vedo non vedo”. (fonte GENTE)