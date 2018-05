Belen Rodriguez e l’incontro con Fabrizio Corona: “A Fabri non rinuncio”. Silvia Provvedi: “Ora tutta Italia…”

MILANO – Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto dell’incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona in un hotel milanese. Incontro, quello tra Belen e Corona, che sarebbe la causa della rottura tra l’ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi. Anche se la Provvedi, parlando delle foto e dell’incontro con il settimanale, ha cercato di sviare: “Tutta Italia vedrà il mio compagno avvinghiato con la ex. Se devo essere sincera Belen non è e non sarà mai per me un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona”.

Con la Rodriguez e Corona c’erano anche mamma Veronica, gli amici, i figli Santiago e Carlos.

“A Fabrizio – racconta Belen – vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, risentirlo al telefono…”.

E ancora: “Prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Io e Fabri sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo che richieda giustificazioni o spiegazioni”.

Belen non ha dubbi: “A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene”.

Al settimanale Chi, in edicola questa settimana, Silvia Provvedi ha raccontato di non temere affatto la presenza della showgirl argentina. I motivi della rottura, secondo la Provvedi, sono altri: “Da quando è uscito, nulla è andato come la mia testa aveva immaginato. Se da un lato giustifico la sua voglia di vivere, di aver casa sempre piena, di riprendere a lavorare e cercare la sua dannata adrenalina, dall’altro non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia di vita. In questo anno e mezzo io ho fatto tanti sacrifici. L’ho rispettato, l’ho aspettato e nel mentre avevo creato una privacy che fosse tutta per noi”.

E ancora:

“Tutta Italia vedrà il mio compagno avvinghiato con la ex. Comunque io non ce l’ho con lei, sono anche amica di Cecilia. Se devo essere sincera Belen non è e non sarà mai per me un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona. Ricostruire non è facile, ma provarci è d’obbligo. E noi ci proveremo, lontano dalle chiacchiere. E se non dovesse andare ci separeremo. Io sono innamorata di lui, lui dice di esserlo di me. Purtroppo gli uomini non ragionano con la testa, ma con altro. Spero che Fabrizio ritrovi il senno altrimenti resterà il bene tra noi, ma la porta di casa sarà aperta per andare via. Per me. Per lui. Il mio problema è non perdere un amore per cui ho lottato. Ma so che potrà succedere. Io voglio un uomo che mi supporti, sono stanca di sopportare”.

