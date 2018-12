ROMA – Belen Rodriguez ha notato la riflessione di un suo fan su Instagram e ha deciso di rispondere, dimostrando di aver apprezzato le belle parole spese da questa persona, lasciandosi andare anche ad una confessione personale.

“Belen si contraddistingue perché è consapevole di ciò che ha e ciò che non ha, in primis avendo la certezza che la felicità poggia sulle radici familiari. Inoltre è una donna che che non imita o usa slogan superflui. E, con quelle persone con cui riesce a instaurare un rapporto profondo, si dà fino ad esaurirsi, fino a bruciare tutte le energie”. Questo è stato il bel commento rivolto alla conduttrice sudamericana da un follower.

“Ogni volta come se mi conoscessi. Incredibile! Io ho bisogno solo d’amore, credimi” ha risposto Belen.

In effetti, in questi anni la vita sentimentale dell’argentina è stata piuttosto tormentata e costellata di alti e bassi. Se da un lato può contare sull’affetto inossidabile dei suoi familiari, dall’altro non è mai riuscita a trovare il vero amore della sua vita.

Nonostante la storia con Stefano De Martino sia sfociata nel matrimonio e nella nascita di Santiago, anche questa è stata piuttosto instabile fino alla separazione. In un secondo momento, nel cuore di Belen è entrato Andrea Iannone, ma anche in quest’occasione si è trattato di un rapporto poco duraturo.

Dopo la confessione su Instagram, ci si chiede se Belen Rodriguez riuscirà a trovare prima o poi l’anima gemella.