ROMA – Belen Rodriguez sembra abbia rifiutato l’invito di Mara Venier a Domenica In per una intervista, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme al programma “Tu si que vales”. Ma allora perché il rifiuto? Il settimanale Chi avrebbe svelato la verità.

Ecco cosa scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Continuano le punzecchiature tra Mara Venier e Barbara D’Urso. La conduttrice di Domenica in aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tú sí que vales” Ma, improvvisamente, è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?”.