Belen Rodriguez, la foto su Instagram è un caso. I follower: “Cambia grafico, è fatta male”

Belen Rodriguez nel mirino dei suoi follower per una foto pubblicata su Instagram. Questa foto risale alla gravidanza della showgirl argentina. Infatti la didascalia, in lingua spagnola, recita: “Prima del tuo arrivo…”.

Belen Rodriguez, ecco perché i suoi fan hanno criticato la foto postata su Instagram

E fino a qua, nulla di strano. Ormai sui social network si pubblica ogni dettaglio della vita privata. E non è la prima volta che i personaggi famosi condividono dettagli molto intimi con i loro fan.

Ma questa volta, i suoi fan non hanno apprezzato il suo scatto. Anzi, molti di loro, hanno criticato la foto. Perché? Perché secondo questi utenti sarebbe stata palesemente modificata con un programma alla photoshop. Non solo, sarebbe stata modificata molto male. Ci sarebbero alcuni dettagli particolarmente grossolani. Come il muro alle spalle della showgirl.

Alcuni fan osservano: “Sembra squagliarsi, questa foto è stata modificata veramente male. Dovresti cambiare grafico che questo non è capace a fare il suo lavoro”.

Belen Rodriguez non replica alle accuse dei suoi fan

La Rodriguez non ha replicato a queste accuse. Anche perché il suo obiettivo, in fin dei conti, era quello di condividere un ricordo della sua vita privata con i suoi fan. Non quello di disquisire sulla qualità della foto o sulle eventuali modifiche applicate a questa immagine.