Belen Rodriguez, ecco perché ha lasciato Andrea Iannone

MILANO – Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati. Inutile l'avvistamento del pilota a fare aperitivo con un amico proprio vicino la casa della showgirl argentina, sembra infatti che lei abbi chiesto una pausa per concentrarsi sul suo lavoro.

Da tempo ormai si parla di crisi nella coppia e secondo il gossip, Iannone ha lasciato la casa che condivideva con Belen. Secondo il settimanale di gossip Spy, a scatenare la rottura sarebbe stata una crisi personale della showgirl, amareggiata e delusa per essere stata sostituita alla conduzione del programma “Non solo mondiali” di Canale 5. La showgirl infatti farà parte del cast, ma non sarà la prima donna.

Una delusione lavorativa che si sarebbe inevitabilmente ripercossa sulla vita di coppia e per questo motivo lei gli avrebbe chiesto una pausa di riflessione per potersi concentrare sulla carriera. E mentre Andrea sembra soffrire in silenzio, uscendo con gli amici e dalla casa di Belen, fa il suo ritorno Gustavo insieme alla mamma Veronica Cozzani e al nipotino Santiago, nato dalla relazione tra la showgirl e il ballerino Stefano De Martino.