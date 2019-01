ROMA – Dopo le voci di un possibile avvicinamento tra Belen e il pocho Lavezzi, ecco spuntare anche Nicole Minetti. L’ex igienista dentale infatti ha dato un taglio al passato e ora vive tra Ibiza, New York, Dubai e Punta del Este (Uruguay). È legata sentimentalmente all’imprenditore Giuseppe Cipriani, che ha una catena di ristoranti di lusso in giro per il mondo. Nicole si è reinventata come dj.

E proprio in quella veste ha incrociato Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli. Il giocatore ha condiviso nelle sue Instagram Stories una foto della dj Minetti. Una coincidenza che va ad aggiungersi a quella degli incroci tra lui e Belen Rodriguez, entrambi in Uruguay e, come ha scritto la rivista Chi, negli stessi locali e sulla stessa spiaggia.

Il rumors su Belen era impazzato dopo le indiscrezioni del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sembra che la showgirl e il bomber argentino, che erano vecchi amici, si siano ritrovati. Proprio con lui la bella Belen sarebbe pronta a dimenticare Andrea Iannone e Stefano De Martino.

Belen si trovava in vacanza con gli amici in Uruguay dopo la rottura con Iannone e proprio in Sudamerica ha incontrato il calciatore, che militava nel Napoli. Stando a Chi sembra che di due abbiano deciso di passare insieme queste vacanze.