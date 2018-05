MILANO – “Le donne non sono una mia fantasia sessuale”: a dirlo è Belen Rodriguez. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La showgirl argentina ne ha parlato in una intervista esclusiva concessa al settimanale di gossip Chi.

“Mettermi con una donna dopo Andrea Iannone? No, mai, a me piacciono gli uomini: stare con una donna non è neanche una mia fantasia sessuale”, ha detto Belen in una lunga intervista a Chi.

“Se mi è capitato di non sentirmi più un sex symbol? Quando ho partorito”, ha rivelato la bella showgirl. Che poi si è lasciata andare ad alcune confidenze sulla sua famiglia: “Avevo la famiglia perfetta. Io sono la mamma, ho il bambino più bello del mondo, il marito bello, la casa bella, le vacanze belle… era come se fossi finita su Famiglia Cristiana”, ha detto, per poi spiegare che il divorzio da Stefano De Martino è stato per lei molto duro: “Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno”.