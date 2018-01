ROMA – Belen Rodriguez madrina in minigonna al battesimo: ma non era separata, insorge il web… Belen Rodriguez fa parlare di sé a prescindere, anzi spesso aizzando molto più volentieri gli antipatizzanti social rispetto agli affezionati fan. L’ultimo scandaletto riguarda la sua partecipazione quale madrina d’eccezione al battesimo del figlio Brando Andrea della sua assistente Antonia Achille a Pordenone. Tutto è partito dalla pubblicazione sul profilo Istagram della showgirl di questo post con tanto di foto: “Momenti emozionanti! Grazie @antonia_achille per me è veramente un onore! #brandoandrea #chel’amoretiaccompagni sempre”.

Sul web dapprima ci si è concentrati sul look della sexy-madrina: in minigonna a fare la madrina, vergogna… Questo grosso modo il senso delle censure. Poi però ha preso il sopravvento un altro aspetto così sintetizzabile: può una separata, cristiana dichiaratamente non praticante, presenziare a un sacramento? Per la Chiesa cattolica ci sono separati di serie A e separati di serie B?

“Separata che fa la madrina? Ma la Chiesa lo consente? E rispetto per il luogo sacro zero. Una gonna più lunga no, eh? Quante cose fanno i soldi”, si può leggere sui commenti. “Quanta invidia e cattiveria gratuita! Voi altri tutti santi vero? Lei è bellissima e voi fatevi una vita!”, risponde l’altra campana. Monsignor Quaia che tutto si aspettava meno di essere coinvolto è stato costretto a una precisazione di ordine tecnico/teologico: Belen, ha spiegato, era solo madrina “aggiunta”, dunque esente da obblighi.