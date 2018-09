MILANO – Che sia già finita la parentesi da single di Belen Rodriguez? Dopo le voci che si sono rincorse di una rottura con il pilota Andrea Iannone e di un presunto riavvicinamento della showgirl all’ex Fabrizio Corona adesso arrivano quelle di una nuova frequentazione.

E dire che solo pochi giorni fa, in occasione del suo 34esimo compleanno, intercettata da cronisti e fotografi alla settimana della moda di Milano aveva detto di non voler parlare della propria vita privata e aveva mostrato una ritrosia propria di chi, solitamente, non naviga in dolci compagnie. “Voglio prendermi una pausa dal gossip”, aveva detto.

Eppure adesso secondo dl sito TgCome24 la bella Belen avrebbe un nuovo corteggiatore, un amico di Jeremias, fratello di Belen e Cecilia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il giovane amico di Belen si chiama Marco Levati, è un esperto di comunicazione, marketing sportivo ed è stato fotografato a fianco della Rodriguez qualche sera fa, in una cena per pochi intimi organizzata proprio per festeggiare il compleanno della giovane argentina.

Durante la serata i due sono stati pizzicati mentre si allontanavano insieme sull’auto di Levati e poco dopo sotto al portone della casa di Belen.

A frenare il gossip ci pensa però la rivista Diva e donna, secondo la quale a quella stessa cena era presente anche Iannone, che però ad un certo punto sarebbe andato via. Insomma: non è chiara la dinamica dei fatti. Quel che è certo è che la vita di Belen non manca di fanciulli.