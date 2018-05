MILANO – Belen Rodriguez è pentita del duro attacco all’amica e collega Michelle Hunziker e affida un lungo post di scuse ai suoi profili social. La showgirl argentina spiega di soffrire di una male da molto tempo, ormai da anni, e che ora è pronta ad andare in terapia per essere aiutata e si scusa per aver sfogato le sue frustrazioni contro la showgirl svizzera.

La “cattiveria colossale” di Belen contro Michelle riguarda la gestione della pressione dei paparazzi. La showgirl argentina assediata per le strade di Milano dai fotografi ha infatti perso le staffe: “Non mi fate le foto tutto il tempo. Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Non ne posso più”. Un fotografo allora la invita a prendere esempio da Michelle Hunziker, sempre allegra con loro, e la Rodriguez sbotta: “A lei piace…Lei va in depressione se non ci sono i paparazzi di fuori, lo sapete: lei ha sempre il sorriso”.

Un duro attacco di cui Belen si è pentita, tanto da chiedere umilmente scusa anche in una Stories sul suo profilo Instagram in cui spiega di stare male e di aver bisogno della terapia:

“Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda ad un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso.Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa.

Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa. Ho chiamato Michelle mortificata, e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazioni per l’accaduto, la ringrazio, perché mi ha dato un’ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto. Belen.

Un’ultima cosa: con questi paparazzi non mi scuso: mai”.