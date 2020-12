Belen Rodriguez spazientita dalla presenza dei paparazzi in un bar a Roma: la showgirl chiama i Carabinieri (foto Ansa)

Belen Rodriguez non sopporta più essere spiata dai paparazzi. Come riportato dal settimanale Oggi, la showgirl argentina è stata interettata in un bar del centro di Roma insieme al compagno, il 25enne Antonino Spinalbese.

Attualmente Belen Rodriguez è a Roma per le riprese di Tu si que vales: mentre si stava goendo un drink in sicurezza si è spazientita ed è stata costretta a chiamare i Carabinieri.

Belen Rodriguez disturbata dai paparazzi

La showgirl pare che sia stata ripetutamente disturbata dai fotografi i quali avrebbero cercato di fotografare Belen in atteggiamenti intimi con il suo fidanzato hairstylist.

Forse i paparazzi erano alla ricerca di qualche particolare? Fa infatti notizia che la Rodriguez si sia messa insieme ad un uomo più piccolo di lei di circa dieci anni.

La showgirl, a quanto pare, non è però più disposta a vivere con i paparazzi che la seguono. Non è infatti la prima volta che abbia reagito alle pressioni dei fotografi usando le maniere forti.

Carabinieri chiamati per accompagnare fuori dal locale i paparazzi

I Carabinieri sono stati chiamati proprio per accampagnare i fotografi fuori il locale. E secondo alcuni retroscena Belen era particolarmente indignata per l’invasione della sua privacy.

Belen vuole a tutti i costi proteggere la sua storia con Antonino. Tra i due, sembra che la relazione stia procedendo a gonfie vele (fonte: Il Giornale, Oggi).