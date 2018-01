MILANO – Al compleanno di Michelle Hunziker il regalo da favola di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha fatto alla conduttrice Mediaset un romantico dono in occasione della festa per i suoi 41 anni.

Belen ha portato a Michelle un bellissimo mazzo di rose. Le due si conoscono dal 2016: in quell’anno hanno condotto insieme Striscia la notizia.

Come sottolinea Today,

La solidarietà femminile esiste. Ne sono prova le reginette della tv Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, che mandano al diavolo il cliché della rivalità tra primedonne e si sostengono da sempre l’un l’altra. Come in occasione dell’ultimo compleanno di Michelle, festeggiato ieri, ed omaggiato dalla showgirl argentina con un dolcissimo regalo.

E’ stata la stessa conduttrice svizzera a raccontare di aver ricevuto dalla collega un mazzo di rose colorate che l’hanno particolarmente emozionata, secondo quanto riferisce Today:

“E tornando a casa trovo questo mazzo da Belen Rodriguez… – ha scritto sul social a didascalia della foto del bouquet – Regalarsi fiori tra donne è un gesto che mi emoziona… Grazie tesoro, di cuore”.

Le due colleghe si scambiano anche consigli di bellezza: tempo fa si parlò di una presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez in seguito ad una foto in cui compariva un integratore usato dalle donne in gravidanza. Intervenne proprio Michelle per chiarire che si trattava di un prodotto che lei stessa le aveva consigliato per avere capelli più lucenti.