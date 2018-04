ROMA – Belen Rodriguez vittima di un sequestro lampo in Argentina.

A rivelare l’inquietante episodio è il settimanale InFamiglia che dedica ampio spazio all’oscuro passato della showgirl argentina. Il rapimento avvenne nel suo Paese natale quando Belen era poco più che un’adolescente.

Per 24 ore la showgirl e alcuni membri della sua famiglia, furono in balia di malviventi che presero Belen per i capelli e la chiusero in bagno insieme agli altri familiari.

Fortunatamente non ci furono conseguenze drammatiche: dopo un giorno di terrore i Rodriguez riuscirono a liberarsi ma nel frattempo i ladri avevano fatto razzia di oggetti di valore e qualche ricordo d’infanzia.

Fu un’esperienza spaventosa che ebbe se non altro il pregio di unire sempre più il clan Rodriguez, come è stata ribattezzata dai tabloid la famiglia, sempre pronta a serrare i ranghi di fronte alle avversità.