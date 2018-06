ROMA – Belen Rodriguez [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sarà una delle conduttrici dello Speciale Mondiale organizzato da Mediaset. E la bella argentina, intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni”, confessa: “La mia squadra del cuore? Nessuna, anche se in Italia c’è la moda di tifare per l’Inter visto che è una squadra affollata di argentini”.

Belen ha poi continuato a snobbare il calcio anche se ha confidato di commuoversi quando guarda l’Argentina durante i Mondiali: “Se frequento lo stadio? Sì, ma solo per i concerti. Sono portata per il ballo, negli sport sono scoordinata. Se ho mai pianto per il calcio? Sì, durante i Mondiali mi emoziono quando gioca la mia nazionale”. La Rodriguez ha poi parlato di un rito molto in voga tra gli argentini prima di una manifestazione così importante: “Ci riuniamo tra noi argentini, si fa una cena, ci si colora la faccia, sfoderiamo le magliette dell’Argentina e mio padre porta fischietti e trombette assordanti”.