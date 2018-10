ROMA – Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo diversi rumors che stanno girando nelle ultime ore, il ballerino sarebbe tornato a corteggiare la sua ex moglie. Complice anche la presenza del piccolo Santiago, il figlio che la coppia ha avuto nel 2013.

Belen sui social avrebbe anche detto “che gli ex tornano sempre”. Ma il settimanale Chi avrebbe beccato la conduttrice di Tu si que vales in compagnia del giocatore di basket della Reyer Venezia Bruno Cerella. Il cestista avrebbe confessato al giornale diretto da Alfonso Signorini di aver corteggiato Belen su Instagram e poi “di aver ottenuto un appuntamento”.

Belen e le confessioni intime

Su Instagram si è ritagliata del tempo per rispondere a delle domande dei suoi follower. Alcune molto intime: “Il mio primo bacio? A quindici anni e senza lingua. Le mie misure? Sono alta 1,75 e peso 57 kg d’amore. Il mio numero di piede è 37. Se mi piace il sesso? A te piace il Big Mac di McDonalds? Che domande! Naturalmente sì”.

Infine Belen ha parlato del suo rapporto con il sesso: “Quante volte lo faccio? Diciamo che adesso non lo sto facendo… Ma non conta la quantità, ma la qualità. Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma… La chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene”.