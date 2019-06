ROMA – Dopo numerose indiscrezioni riguardo le nozze bis tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora si parla di una data scelta dalla coppia per il matrimonio: il 20 settembre. I due, tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione, la coppia ha ritrovato l’amore.

Il gossip parla di una cerimonia che sembra essere già stata organizzata nei dettagli: Stefano e Belen, infatti, avrebbero scelto una location da favola a Ibiza. Per il momento, ovviamente, da parte dei diretti interessati non c’è stata alcuna conferma o smentita, quindi si attendono informazioni più dettagliate riguardo all’evento che come detto, si dovrebbe svolgere il 20 settembre, giorno in cui nel 2013 si sposarono a Comignago (Novara).