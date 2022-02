Contrordine: non è vero che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è risbocciato l’amore e neppure la passione. A smentire tutto è il ballerino e conduttore televisivo, dopo che la stessa Belen aveva confessato al Corriere della Sera un ritorno di fiamma, già ampiamente documentato dai paparazzi.

In una intervista al settimanale Gente, però, De Martino spegne le speranze dei più romantici. Le uscite di coppia e il riavvicinamento sarebbero dovute solo all’amore che li lega per il figlio Santiago, di 8 anni.

“Siamo due genitori – spiega De Martino – abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario.

Belen Rodriguez, Stefano De Martino spiega le foto dei paparazzi

Ma allora le foto dei paparazzi? Le uscite in coppia anche senza Santiago? “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino – dice il ballerino – Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”.

Si ma non ci sono solo le cene fuori, i due sono stati avvistati pure in hotel senza il figlio. A questo punto Stefano De Martino glissa e parla solo di famiglia: “È la cosa fondamentale. Attorno a essa gira la mia vita. La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio: sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania”.

Stefano De Martino: “Non c’è nessun ritorno di fiamma con Belen”

Poi lo ripete a chiare lettere: “Non c’è nessun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. La mia storia con Belen sta a cuore a molti perché le persone mi hanno conosciuto che ero un ragazzo e forse in questi anni si sono affezionate a me. Ma penso anche che ci sia una specie di transfert emotivo. Forse tutti hanno una storia che rimpiangono, un ex fidanzato mai dimenticato, una cotta dell’adolescenza, e osservare una coppia che torna assieme magari ti fa un po’ sognare. È come guardare in faccia uno che ha vinto al Superenalotto. Lo vedi e dici: Magari capita anche a me!”