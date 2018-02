ROMA – Belen Rodriguez è stata fotografata a New York in compagnia di Timur Erek, noto fotografo di moda. A paparazzarla la rivista Mio che mostra la sequenza in cui Belen ha accanto il fotografo tedesco.

“Chissà se questi magnifici sorrisi nel pieno centro di New York saranno per lei una svolta importante”, si domanda il settimanale (qui le foto), “o soltanto un pomeriggio di selfie tra amici con uno dei fotografi più importanti del mondo!”.

Nuovi scatti per la showgirl, praticamente i primi del 2018, visto che in questo periodo Belen cerca sempre di rimanere lontana dai luoghi pubblici, se non è con il suo fidanzato Andrea Iannone.