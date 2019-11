ROMA – Belen Rodriguez rompe il silenzio sulle ultime voci che la vedrebbero coinvolta in una lite a distanza con Giulia De Lellis. Da settimane si parla di presunti accordi economici saltati, di frecciatine e stoccate e pure di un presunto rapporto clandestino – che sarebbe avvenuto nell’estate del 2018 – tra la showgirl argentina ed Andrea Damante, ex storico della De Lellis. Oggi Belen ha preso la parola e cercato di fare chiarezza su Instagram, ribadendo in una storia che tutto quello che si dice sul suo conto in questo periodo è totalmente infondato.

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”, ha scritto Belen su Instagram. Per l’argentina non c’è nessuna faida con la influencer ora fidanzata con il suo ex Andrea Iannone così come non c’è mai stata alcuna storiella segreta con Andrea Damante. Ora si attende la versione di Giulia De Lellis che non ha proferito alcuna parola sul caso, restando in silenzio.

Fonte: INSTAGRAM.