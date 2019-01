BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, il settimanale Chi parla di una clamorosa storia d’amore che starebbe nascendo tra Belen Rodriguez e il Pocho Lavezzi. La showgirl e il calciatore sono tornati single e potrebbero iniziare una relazione sentimentale. Belen e Lavezzi si sono conosciuti quando il Pocho giocava nel Napoli ma in quel periodo erano entrambi impegnati.

Secondo quanto riportato da Chi, Belen e Lavezzi sono in vacanza in Argentina e sono inseparabili. Le loro due comitive si sono unite e si frequentano assiduamente. Intanto Belen ha scritto su Instagram “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”… Se sono rose fioriranno, per la gioia delle riviste di gossip e dei loro fan.

Belen Rodriguez molto attiva su Instagram con video e foto

Gen 7, 2019

Amo mi mundo!!!!! Gen 5, 2019

Vamo pá la playa!!! Calma…… 🐠🐠🐠 Gen 4, 2019