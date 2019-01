MILANO – Diletta Leotta e Wanda Nara chiamano, Belen Rodriguez risponde. Sono loro le tre reginette social in Italia. I tre profili più cercati e cliccati dagli utenti di Instagram. Belen ha iniziato il 2019 con una foto postata su Instagram dove è immortalata, in una posa decisamente sensuale, in una sauna. Uno scatto bollente che è stato apprezzato dai suoi fan che l’hanno riempita di likes sul popolare social network dedicato alle foto.

Gli aggiornamenti Instagram di Belen Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Warm• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Gen 2, 2019 at 11:09 PST

Visualizza questo post su Instagram Y bueno…. ya está! @milcagili @castrito81 ❤️❤️❤️ Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Gen 3, 2019 at 12:57 PST

Visualizza questo post su Instagram Tan feliz• #aqui 🌷#mitierra Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Gen 2, 2019 at 6:32 PST

Visualizza questo post su Instagram Vi auguro un anno pieno d’amore!!!!! ❤️❤️❤️ #desdeaqui #mitierra Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 31, 2018 at 3:27 PST

Visualizza questo post su Instagram Se baila 🎁🎁🎄🎄🎄🎁🎁 @chechurodriguez_real #migordahermosa #ragazzeequilibrate Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 25, 2018 at 12:18 PST

