MILANO – Belen Rodriguez fa sognare i suoi fan di Instagram e Facebook anche durante le feste natalizie. La showgirl argentina, che è molto attiva sui social con video, foto e storie, ha pubblicato un aggiornamento per dare il buongiorno ai suoi fan. Ma qualcosa è andato storto perché la sua vestaglia si è aperta improvvisamente e sotto era completamente n**a (foto in alto a sinistra).

Gli altri aggiornamenti social di Belen

Visualizza questo post su Instagram Se baila 🎁🎁🎄🎄🎄🎁🎁 @chechurodriguez_real #migordahermosa #ragazzeequilibrate Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 25, 2018 at 12:18 PST

Visualizza questo post su Instagram Arriva Morocha…. 🎁🎁🎁 @jadeaintimo #campaign2019 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 24, 2018 at 4:36 PST

Visualizza questo post su Instagram ⭐️ Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 23, 2018 at 11:52 PST

Visualizza questo post su Instagram 🌙 @jadeaintimo Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 21, 2018 at 2:44 PST

Visualizza questo post su Instagram Piel• @equivalenzait #equivalenza #aperfumefor #advertising Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 21, 2018 at 5:38 PST

