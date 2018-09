ROMA – Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è finita davvero: a darne conferma è stata la stessa showgirl che durante la prima puntata di Tu si que vales ha confermato di essere tornata single.

Da settimane si rincorrono frenetiche le voci su una crisi tra i due e ora le frecciatine della bella argentina non lasciano spazio a dubbi. In trasmissione Belen si è prestata a fare da “cavia” a Marco Viola, un concorrente che sosteneva di avere il potere di riuscire a far fare quello che voleva alle persone.

Belen impressionata ha commentato ironica: “Devo prendermi un 40enne, io me li prendo sempre più piccoli ma non vanno bene”. Chiaro dunque il riferimento a Iannone, di 5 anni più giovane di lei, ma anche all’ex marito, Stefano De Martino, coetaneo del pilota.

Il prossimo fidanzato sarà dunque più attempato? Intanto su Instagram Belen ha annunciato che non vuole più condividere scatti e video della sua vita privata, come ha fatto in passato. “Crescendo sono diventata gelosa della mia intimità”, ha spiegato. Solo shooting fotografici e selfie rubati dietro le quinte della tv d’ora in poi.