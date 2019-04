MILANO – Un tenero abbraccio dal Marocco. E’ la foto postata su Instagram da Belen Rodriguez che non lascia più spazio a dubbi. Ad immortalare mamma e papà stretti dinanzi al tramonto è stato il piccolo Santiago. Così scrive Belen nella didascalia che è anche una tenerissima dichiarazione d’amore: “Che tu rimanga per un po’, o meglio per sempre”, scrive al padre di suo figlio.

La coppia, che già da qualche tempo è braccata a vista dai paparazzi, in occasione delle feste pasquali si è concessa una vacanza nel deserto. Con loro anche il piccolo Santiago, frutto del loro amore e appunto autore dello scatto.

Già nei giorni scorsi De Martino aveva postato altre foto della vacanza: in particolare una che ritraeva Belen e il figlio definendoli “unica mia ragione di vita”. In precedenza era stato sempre Santiago a fare da trait d’union quando, in occasione della sua festa di compleanno, mamma, papà e figlio si sono stretti in un tenero abbraccio dinanzi alla torta. Un ritratto dolcissimo nel quale balza subito all’occhio un dettaglio evidentissimo: lui indossa di nuovo la fede. (Fonte: Instagram Belen)