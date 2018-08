ROMA – Ben Affleck è di nuovo in un centro di riabilitazione per i suoi problemi di abuso di alcol. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ la terza volta che l’attore di Hollywood finisce in un rehab per lo stesso problema e stavolta lo avrebbe fatto dopo la richiesta della ex moglie Jennifer Gadner. Aflleck è cosciente delle proprie difficoltà e sembra aver accettato la richiesta e l’aiuto della attrice, da cui ha avuto tre figli ma con cui è in buoni rapporti.

Non è la prima volta che l’attore di ‘Batman v Superman’ si sottopone a un trattamento per l’abuso di alcool: già nel 2001 e anche all’inizio di quest’anno aveva seguito percorsi di rieducazione. “Ho completato il trattamento per la dipendenza dall’alcool – aveva scritto Affleck lo scorso marzo sulla propria pagina Facebook – qualcosa con cui ho avuto a che fare in passato e continuerà ad riguardarmi”.

Ben Affleck e Jennifer Garner hanno tre figli. Sposati nel 2005, si sono separati nel 2015 e hanno divorziato nel 2017 ma mantengono un buon rapporto.