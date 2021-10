Benedetta Porcaroli: chi è la bellissima attrice che ha rubato il cuore di Riccardo Scamarcio. In molti la ricorderanno nelle vesti di Chiara Altieri, protagonista della serie tv Baby, ma Benedetta Porcaroli a soli 23 anni vanta già un curriculum di tutto rispetto.

Da tempo si vociferava di una passione scoppiata tra i due giovani attori ora confermata dalle foto rubate di un bacio, pubblicate in esclusiva dal sito Whoopsee.

Dove e quando è nata: biografia di Benedetta Porcaroli

Benedetta Porcaroli nasce a Roma l’11 giugno 1988, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Esordisce giovanissima sul piccolo schermo come attrice nella popolare serie tv di RaiUno Tutto Può Succedere, interpretando il personaggio di Federica Ferraro.

Al cinema Benedetta Porcaroli debutta nel 2016 con il film Perfetti Sconosciuti, nel ruolo di Sofia. Dal 2018 è la star di Baby, la serie diretta da Andrea De Sica, Anna Negri e Letizia Lamartire e distribuita da Netflix.

Nel 2020 Benedetta Porcaroli è di nuovo al cinema al fianco di Vittoria Puccini ed Edoardo Leo con 18 regali, per la regia di Francesco Amato, pellicola che le vale la candidatura come migliore attrice non protagonista ai David di Donatello e vincendo il Premio David Giovani 2021.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: il bacio

La passione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbe scoppiata sul set del film L’ombra del giorno, secondo lavoro al quale i due lavorano in coppia dopo La scuola cattolica, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le foto e i video pubblicate da Whoopsee mostrano i due innamorati mentre si scambiano un tenero bacio sulla terrazza di un ristorante a Castel Gandolfo.

Benedetta Porcaroli, 23 anni, è stata a lungo legata sentimentalmente con l’attore e regista Michele Alhaique. Mentre Riccardo Scamarcio, 41 anni, a luglio del 2020 è diventato papà di una figlia, nata dalla relazione con la manager inglese Angharad Wood. A quanto pare entrambi avrebbero interrotto le loro precedenti relazioni.