Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano? A scriverlo è Libero Quotidiano che parla di un annuncio imminente. Ed anche di qualche resistenza manifestata dai figli avuti con Veronica Lario.

Berlusconi è stato sposato fino al 1985 con Carla Dall’Oglio. Poi è arivata Miriam Bartolini (in arte Veronica Lario) con cui ha chiuso non senza lunghe polemiche nel 2009. Poi è arrivata Francesca Pascale e infine Marta.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo in Calabria. È stata eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania con Forza Italia. È laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia. Prima di entrare in politica e fidanzarsi con il leader del suo partito, la Fascina ha lavorato nel Milan. A presentarla a Berlusconi sarebbe stato Adriano Galliani.

Del rapporto con Berlusconi si è cominciato a parlare tra febbraio e marzo 2020. Recentemente, Diva e Donna ha pubblicato delle foto insieme durante una vacanza sulla neve in Svizzera. Fascina, in questi anni è inciampata in alcuni incidenti social come la pubblicazione di una foto che ritrae Silvio Berlusconi a letto. Foto che poi è stata rimossa da Instagram. Tre giorni fa, Berlusconi è tornato allo stadio per assistere ad una partita del suo Monza. Accanto a lui c’era anche la Fascina. I due si sono scambiati un bacio subito immortalato.

Berlusconi ha 85 anni, Marta Fascina 32

Berlusconi e la Fascina convivono già ma questo non comporta nessun impegno. La questione di un matrimonio porta però con sé un inevitabile discorso legato all’eredità. Ed è forse qui che nascono i problemi con i figli. Berlusconi d’altronde ha 85 anni. La sua compagna ne ha 32.