Silvio Berlusconi non si sposerà. Anzi sì. Alla fine Berlusconi, dopo aver prima smentito un possibile matrimonio, sabato, questo sabato, 19 marzo, almeno così dicono gli esperti sull’argomento, si sposerà con Marta Fascina (32 anni).

Si tratterà però di un matrimonio solo simbolico e senza valore giuridico. Teatro della celebrazione sarà Villa Gernetto, a Monza.

Dal no al nì al sì

Solo qualche tempo fa Berlusconi parlando del possibile matrimonio con Marta Fascina aveva smentito: : “Il nostro amore non ha bisogno di essere formalizzato”. Poi il leader di Forza Italia aveva precisato: “Stiamo progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Adesso, come spiega il Corriere della Sera, quel prossimo futuro sembra sia arrivato.

I dettagli dell’evento

Berlusconi, racconta il Corriere, alla fine avrebbe ceduto per le pressioni della futura moglie o se vogliamo, moglie simbolica.

Qualche amico, raccontano i ben informati, ha anche storto un po’ il naso visti i tempi e il cupo periodo geopolitico. Ma ormai tutto sembra organizzato.

Gli invitati saranno 50-60, tra di loro anche i figli (ma non tutti) di Berlusconi, i nipoti e i parenti della sposa. Tra gli ospiti vengono accreditati Confalonieri, Galliani, Letta, Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli e Valentino Valentini.