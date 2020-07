Dopo una storia d’amore durata due anni e una breve pausa Francesca Kirchmair si dice stupita dell’avvicinamento tra il suo ex, l’attore Giulio Berruti, e la ex ministra di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati – ha raccontato Francesca Kirchmair al Giornale -. Eravamo insieme anche alla première del suo film Downhill a New York. Però è anche vero, come ha detto Giulio nella sua intervista qualche mesi fa (a Vieni da Me, ndr) che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali. Quindi rimanere separati fisicamente, io a casa nostra a Los Angeles e lui in Italia, durante questo periodo brutto legato al Covid, ha cambiato un po’ le dinamiche della situazione”.

La sorpresa di Francesca Kirchmair

E sulla storia tra Berruti e Maria Elena Boschi Kirchmair dice: “Per quello che riguarda Giulio e me: sì, sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanesse strane”.

La modella e attrice ha precisato di voler restare al di fuori di questo nuovo gossip dell’estate: “Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici; come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo. Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me”.

Ma lei è ottimista: “È tutto un po’ ‘tossico’, non mi interessa quello che potrebbe essere vero o no o chi o cosa dovrei credere io. Io sto benissimo dove sono e le cose vanno avanti molto bene per me qui in America”. (Fonte: Il Giornale)