ROMA – La cantante Bianca Atzei ha detto addio alla nonna Esterina. In un lungo e commovente post su Instagram ha annunciato che il 6 maggio la nonna paterna è morta. Un grave lutto per lei e il padre, a cui promette di rimanere vicina.

Bianca, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha dimostrato ampiamente tutta la sua sensibilità e ha deciso di affidare ad un lungo e commovente post sul social network il suo ultimo saluto alla nonna, corredato dalla foto che la vede abbracciata al papà:

“Questa mattina la mia nonnina è volata in Cielo insieme a tutti gli altri Angeli. L’importanza dei nonni la capisci quando diventi grande, quando sei consapevole che il valore della Famiglia è la base della tua sopravvivenza.

Questa consapevolezza a volte è disarmante, ti mette davanti a una realtà che non vorresti vivere, come sentire mio papà piangere per la sofferenza mi lascia senza forze. Papà’ ti voglio dire che ci sono io sempre e per sempre e cercherò di riempirti il cuore anche per la parte mancante di tua mamma. ❤🙏🏻

È bello pensare che mia nonna si sia rincontrata con mio nonno…magari in un posto dove l’odio e la cattiveria non esistono. Dove esiste solo amore e serenità. Ciao nonna Esterina. Ti voglio bene”.