ROMA – Mariabice Marzani fa l’insegnante di economia politica e diritto ed è la mamma di Bianca Balti, la bellissima modella originaria di Lodi.

La signora rivela in un'intervista al Corriere della Sera alcuni particolari inediti sulla figlia. Quanto Bianca era appena nata, racconta Mariabice che "sembrava una piccola squaw (donna pellerossa ndr). Lunga lunga, magra magra e tutta rossa. Per niente bellissima, se non per la sua mamma! È fiorita intorno a un anno".

Ora sua figlia è una delle super top italiane, testimonial dei brand più importanti: Missoni, Rolex, Intimissimi, Guerlain e soprattutto Dolce e Gabbana.

“Fino all’adolescenza sorrideva sempre da mattina a sera”, racconta ancora la mamma di Bianca. Poi a 16 anni le è successa una vicenda che ha fatto prendere un grandissimo spavento alla mamma e a tutta la famiglia: mentre stava andando a scuola è scivolata sul ghiaccio col motorino. Racconta la mamma: “L’ho raggiunta di corsa all’ospedale e aveva la bocca gonfia e gli incisivi rotti. Ebbi il sangue freddo di chiamare il nostro dentista di famiglia che qualche mese dopo le ha ricostruito il suo bel sorriso”.

Da mamma, Mariabice rivela di aver dato un solo schiaffo a Bianca: “Aveva tredici anni e doveva tenere il fratellino, io avevo un impegno importante. Se ne dimenticò: quando si presentò con un’amica, ridendo e scherzando, le diedi uno schiaffo sulla guancia, l’unico: le lasciò un bel segno. Chissà se lo ricorda ancora…”.

Prima di intraprendere la carriera di modella, Bianca ha terminato gli studi:”Prima doveva finire il liceo classico, poche storie. Tante volte chiamavano in casa sconosciuti che dicevano di essere scout di modelle. Una volta perfino dall’Inghilterra, dove era andata a fare una vacanza studio: si immagini il mio spavento…”.

Ma com’è ora Bianca? La madre garantisce che la popolarità non ha affatto cambiato il suo modo di essere: “Non si è montata la testa, è molto generosa. Dei tantissimi regali che mi fa, quelli che preferisco sono i biglietti aerei per Los Angeles: Face Time (app della Apple che permette di videochiamare usando lo smartphone ndr) non mi basta…”, conclude la mamma della Balti.