ROMA – Biondo e Emma Muscat si sono lasciati. Ad ufficializzarlo, in una diretta social con i propri fan, i due ex fidanzati durante un pranzo.

“Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedremo in giro insieme con la nostra canzone, quindi non vi preoccupate” ha rivelato Biondo.

Emma ha aggiunto: “Per me Biondo è una persona fondamentale nella mia vita, voglio ancora averlo nel mio percorso. Non volevamo che si creasse alcun tipo di gossip non vero. Volevamo dire la verità e metterci la faccia. Non state male per noi, non c’è n’è bisogno. Noi stiamo bene e vogliamo che anche voi stiate bene”.