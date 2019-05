ROMA – Blake Lively si è mostrata sul red carpet per la prima dell’ultimo film interpretato dal marito Ryan Reynolds con una novità: un pancione che annuncia la terza gravidanza per la coppia. L’attrice di Gossip Girl ha accompagnato il marito alla prima di Pokemon: Detective Pikachu con forme decisamente generose e mostrando con orgoglio le rotondità.

La Lively per l’occasione ha indossato uno scintillante abito giallo che fasciava la sua figura in splendida forma e che non ha lasciato dubbi sulla sua gravidanza. La coppia si diverte a conquistare con la propria ironia i fan sui social network e anche stavolta hanno lasciato tutti a bocca aperta, mostrandosi innamorati e pronti ad allargare la famiglia.

Blake e Ryan sono sposati dal 2012 e sono genitori di Inez, che ha 2 anni, e James, di 4 anni. Reynolds era stato sposato dal 2008 al 2011 con Scarlett Johansson, ma il set di Lanterna verde è stato quello in cui ha conosciuto Blake e da allora non si sono più separati.