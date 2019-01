ROMA – La crisi tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng è un dato di fatto. Anche se nessuno dei due si pronuncia in merito, il calciatore ha da poche ore lasciato l’Italia sbarcando in Spagna, destinazione Barcellona.

E subito i quotidiani spagnoli, oltre elogi, benvenuti e tante belle parole per il calciatore ghanese, sono andati a spulciare sul passato dell’attaccante, andando a tirare fuori interviste del passato. Precisamente del 2012. Tutti sanno della crisi con la moglie, ma nonostante tutto mettono il dito nella piaga ripubblicando un’intervista che l’ex velina aveva rilasciato quando i momenti erano migliori. Le parole di Melissa si riferiscono all’intensa attività sessuale che aveva col marito.

Lo facciamo “dalle sette alle dieci volte alla settimana a seconda degli impegni di lavoro”. Parole che tirate fuori adesso sono del tutto fuori luogo. Ma non solo. Un’ironica intervista che ai tempi era stata usata per attaccare Boateng. Le malelingue, infatti, lo accusavano di non brillare nel calcio e di infortunarsi spesso proprio per questo motivo.