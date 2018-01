MILANO – C’è grossa crisi tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. O almeno così dicono i bene informati del gossip. I due, in coppia dalla scorsa estate, faticano ancora ad elaborare la perdita del loro bambino. Dopo l’aborto spontaneo erano partiti insieme alla volta di Miami, per lasciarsi alle spalle la traumatica esperienza e ritrovare la serenità. Ma stando a quanto riporta il settimanale Chi, l’ex velina sarebbe tornata da sola in Italia.

Eppure sembrava che Costanza stesse finalmente tornando a sorridere: sono di pochi giorni fa le foto del suo 28esimo compleanno, trascorso in compagnia delle colleghe Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Poi però, dopo diversi mesi in America col fidanzato, ha fatto le valigie e se ne è tornata a casa. Scrive il settimanale che Vieri è invece rimasto da solo negli States.

Che la storia d’amore sia giunta davvero al capolinea? O è solo una temporanea lontananza?