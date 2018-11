ROMA – “Accanto al mio bambino nella pancia c’era la sua sorellina che non c’è più”. Sono queste le parole che scrive Morgan Miller, moglie di Bode, che qualche mese fa ha dovuto affrontare l’enorme tragedia della morte della loro bambina Ermeline, affogata nella piscina di casa.

La donna, in occasione di quello che sarebbe stato il suo secondo compleanno, ha voluto ricordare la figlia con una foto dell’ultimo nato e un’ecografia in cui secondo lei si vedrebbe il viso della piccola scomparsa.

L’ecografia è stata fatta 5 giorni dopo la morte della bambina, quando lei ormai era un angelo e aveva deciso di proteggere il suo fratellino, secondo la madre. “Cinque giorni dopo averla persa, ho accettato, sebbene fossi riluttante, di farmi fare l’ecografia per controllare il bambino che stava crescendo nella mia pancia”, ha scritto la donna sul suo profilo social, in cui ha ammesso che dopo la perdita i medici le consigliarono di fare dei controlli. “Pensare al futuro senza mia figlia era una pugnalata al cuore. Come può la vita cambiare così velocemente? Durante l’ultima ecografia, Emmy era tra le mie braccia sorpresa per ciò che stava guardando nello schermo. Ed ora se ne era andata”.

Quando ha poi visto l’ecografia in 3D ha notato qualcosa di incredibile: “Ma non appena ho visto questo nuovo bambino, i miei occhi si sono soffermati sull’angelo che giaceva a destra del suo volto e che lo abbracciava, con le braccia intorno al suo collo. Come se volesse dirgli: ‘Va tutto bene, andrà tutto bene. Ti voglio bene’. Ho interpretato questa immagine come un chiaro segnale del fatto che mio figlio conoscesse sua sorella. Del fatto che la mia bambina Emmy fosse ancora con noi”.