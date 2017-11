ROMA – Chi vorrebbe rivedere insieme Brad Pitt e Jennifer Aniston ha un motivo di speranza. Una speranza sembra arrivare da In Touch, dove una fonte molto vicina all’attore 53enne, afferma che Brad ha ammesso di essere rammiricato di aver divorziato con la Aniston nel 2005 per poi risposarsi con Angelina Jolie.

Dopo la sua separazione nel 2016 dalla Jolie, Brad Pitt è andato in terapia e ora sarebbe “in contatto con le emozioni come mai prima”, dice la fonte. “Ha capito che lasciare Jen per Angelina è stato uno dei più grandi errori della sua vita”, aggiunge la fonte. “Si rende conto di quanto lui la ami. Brad continua a dire agli amici che sta vedendo tutto più chiaramente”.

Chiaramente sarà difficile vedere insieme nuovamente la coppia anche perché la Aniston è sposata con Justin Theroux da due anni. Ma c’è chi parla di un rapporto con alti e bassi tra la ex star di Friends e Theroux. E Brad Pitt, “che se non vorrebbe mai rovinare il matrimonio della sua ex” ammette la fonte, sarebbe intenzionato a proporre alla Aniston una collaborazione televisiva. Un gesto per potersi riavvicinare “all’amore della sua vita”.