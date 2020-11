Brad Pitt consegna pacchi viveri a Los Angeles e non lo riconosce nessuno

A Los Angeles per per diverse ore Brad Pitt, senza essere riconosciuto, ha aiutato dei volontari a distribuire borse e pacchi di viveri a centinaia di persone in fila.

Brad Pitt, raccontano i tabloid, è arrivato guidando un camioncino pieno di pacchi viveri.

Pacchi che poi l’attore ha scaricato in un grande parcheggio (clicca qui per guardare le foto pubblicate dal Daily Mail).

Il racconto dei testimoni

“Era completamente concentrato – raccontano i testimoni – si vedeva che non era lì per se stesso, per farsi vedere. È stato lì tre o quattro ore. Si fermava solo ogni tanto per fumare una sigaretta e poi ricominciava”.

Poi l’attore ha iniziato ad aiutare anche nel distribuire i pacchi. Fino a quando la fila di persone non si è esaurita.

“Alla fine – raccontano – si è tolto la mascherina e si è messo a chiacchierare con tutti gli altri volontari sul retro del camion.

Non si trattava di gloria, si vedeva che non lo faceva per autocompiacimento. Sembrava davvero che fosse nel suo elemento”.

Queste ore di volontariato però non sono sfuggite a molti tabloid che in questi giorni stanno pubblicando le varie foto scattate di nascosto. Insomma: anche questa volta Brad Pitt non è riuscito a mantenere l’anonimato. (Fonte: Daily Mail)