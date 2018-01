LOS ANGELES – Secondo “Page Six”, Brad Pitt, dopo il divorzio da Angelina Jolie, usa il primo nome di battesimo, ovvero William – il nome completo è, infatti, William Bradley Pitt – per presentarsi quando incontra una donna. Anche per evitare troppe “ansie di prestazione”, come ironizza Dagospia, alle fortunate.

Secondo quando racconta una fonte anonima a un altro giornale specializzato, “E!News”, Brad Pitt “ha avuto qualche appuntamento, ma niente di serio. È complicato per lui rimettersi in gioco. E al momento non è una sua priorità. È uno che flirta per natura che sa fare l’ uomo di quelli che ti tengono la porta aperta e ti fanno passare”.