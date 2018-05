LOS ANGELES – Jennifer Aniston e Brad Pitt vorrebbero avere un figlio insieme. A lanciare il gossip esplosivo è il sito In Touch. Talmente incredibile che in molti si domandano se non si tratti di una bufala.

Una imprecisata fonte avrebbe confessato in esclusiva al settimanale che Angelina Jolie sarebbe incredibilmente ferita da una simile eventualità. Eppure è stata proprio l'attrice 42enne a presentare istanza di divorzio da Brad Pitt nel settembre 2016. Ora che anche Jennifer Aniston è tornata single – è di pochi mesi fa l'annuncio di divorzio da Justin Theroux – sembra che Brad Pitt sia tornato alla carica.

Lo stesso settimanale, tempo fa, citando un’altra fonte vicina al divo di Hollywood aveva spifferato i rimorsi di Brad Pitt: “Ha capito che lasciare Jen per Angelina è stato uno dei più grandi errori della sua vita”, rivelava la fonte. Ma Jennifer Aniston, triste e solitaria per il secondo divorzio, non sembrava intenzionata ad abboccare all’amo del suo ex.

Se però la nuova bomba di gossip dovesse trovare conferme, significherebbe che alla fine Jen e Brad sono andati ben oltre una salutare riappacificazione. Una notizia che riempirebbe di gioia i tanti fan di una delle coppie più amate del jet set.