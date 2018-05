ROMA – Brigitte Nielsen incinta a 54 anni? Se lo chiedono in molti dopo che l’attrice danese ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae con il pancione e accanto la didascalia: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “La famiglia si sta allargando”.

Il web si è subito diviso tra chi crede sia effettivamente arriva la quinta gravidanza per la Nielsen e chi, invece, pensa si tratti di uno scherzo o di una trovata pubblicitaria.

L‘ex compagna di Sylvester Stallone, che compirà 55 anni a luglio, ha già quattro figli: il primo, Julian Winding, avuto dal primo marito Kasper Winding; il secondo, Killian Marcus Nielsen, avuto dal compagno Mark Gastineau; gli ultimi due, Raoul Ayrton Meyer Jr e Douglas Aaron Meyer, avuti con il terzo marito Raoul Meyer.

Brigitte Nielsen era tornata a far parlare di sé per una foto che la ritraeva su una sedia a rotelle all’aeroporto di Philadelphia, dove adesso sta girando proprio con Stallone Creed 2, dove interpreta nuovamente la moglie di Ivan Drago. Che quella sedia fosse dovuta proprio alla gravidanza?

Scrive Vanity Fair:

Sono in molti, su Internet, a ipotizzare infatti che si tratti di una trovata pubblicitaria, o soltanto di uno scherzo: in effetti nelle ultime foto postate sui social dall’attrice non ci sono tracce di pancioni clandestini, ma potrebbero comunque essere immagini di repertorio. Francamente appare strano che la Nielsen decida all’improvviso di scherzare su un argomento così delicato: certo è che se tutto fosse confermato sarebbe una bellissima notizia per lei e per l’attuale marito Mattia Dessi, sposato nel 2006. Ai fan non resta che attendere una conferma ufficiale.