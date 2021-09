Britney Spears: il nuovo fidanzato è Sam Asghari, il suo personal trainer 12 anni più giovane

La cantante Britney Spears ha annunciato sui social il suo nuovo fidanzato ufficiale: il suo personal trainer Sam Asghari. Raccogliendo in poche ore oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. La principessa del pop, 39 anni, ha postato su Instagram un breve video in cui mostra l’anulare con un anello di diamanti e commenta: “Non ci posso credere!”.

Britney Spears e il nuovo fidanzato Sam Asghari

Accanto a lei Sam Asghari, 27 anni che, a sua volta, ha postato sul suo profilo una foto in cui bacia la Spears e mostra il dito con l’anello. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016, quando si sono esibiti insieme nel video musicale del suo successo “Slumber Party”. La popstar ha due figli da un precedente matrimonio con il rapper Kevin Federline. Poi ha avuto un breve matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Alexander, che è stato annullato dopo appena 55 ore.

Svolta a sorpresa nel caso del padre di Britney Spears

Intanto con la prossima udienza in tribunale ormai alle porte, il padre della cantante getta la spugna senza condizioni e Britney si prepara a tornare una donna libera. Jamie Spears infatti ha chiesto alla Superior Court di Los Angeles di mettere fine alla custodia legale degli asset della figlia, che da ben 13 anni sono sotto la sua stretta giurisdizione.

“Come ha più volte ripetuto, Jamie vuole il meglio per sua figlia. Se Britney vuole mettere fine alla custodia” del padre e “ritiene di poter gestire la sua vita allora è giusto che abbia una chance”, afferma un legale del genitore in atti depositati in tribunale a Los Angeles.