LONDRA – Le spese dei reali sono salite nell’ultimo anno e la “colpa” degli eccessi di Buckingham Palace sarebbe di Meghan Markle. La duchessa del Sussex infatti ha speso oltre 2,7 milioni di euro per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la nuova residenza scelta insieme al marito e principe Harry prima dell’arrivo del piccolo Archie.

A rivelarlo sono i dati ufficiali annuali sulla contabilità dei Windsor diffusi dal palazzo, confermando quanto già calcolato da tempo dai media: dati da cui peraltro emerge un incremento delle spese della famiglia reale in genere.

La notizia è stata anticipata il 25 giugno in prima pagina con grande evidenza dal Sun e dal Daily Mail, che hanno concentrato ancora una volta l’attenzione sui ‘capricci’ attribuiti a Meghan, bersaglio prediletto dei tabloid destrorsi per le sue origini aliene e non aristocratiche di ex attrice afroamericana. Non senza specificare le spese sostenute per la nuova cucina o le 5 camere da letto di Frogmore.

In effetti l’impennata delle spese reali finanziate dai sudditi attraverso i trasferimenti del Tesoro alla dinastia è stata generale: pari al +41% nel 2018/19 rispetto al 2017/18. Pro capite, stima Sky, si tratta di meno di due sterline per cittadino. In cifra assoluta il totale stanziato sale tuttavia a 82 milioni di sterline: 67 già spesi, il resto accantonato soprattutto per pagare la prossima tranche dei mega lavori di restauro avviati a Buckingham Palace. (Fonti ANSA)