LONDRA – Un ricatto da 500.000 sterline e la vittima è un calciatore inglese sorpreso a fare sesso con una escort in una stanza d'albergo. Secondo The Sun, la coppia è stata interrotta nel corso dell'incontro

da due uomini entrati nella stanza che hanno chiesto il pagamento della somma, minacciando di rivelare l’incontro alla partner del calciatore.

Lo sportivo, che non può essere nominato, è riuscito a scappare da una finestra e ha poi chiamato la polizia. Una fonte ha detto al Sun: “Per far entrare la escort in camera si era offerto di lasciare la chiave magnetica alla reception. Invece la donna ha bussato alla porta e qualche istante dopo, due uomini che hanno ritirato la chiave magnetica, hanno fatto irruzione nella camera e affrontato con rabbia il calciatore”.

E’ scappato dalla finestra ma sembra che abbia lasciato nella stanza il cellulare, le chiavi dell’auto e altri oggetti personali. L’episodio è avvenuto nell’hotel in cui alloggiava la squadra che giocava in trasferta. Il calciatore, che avrebbe ammesso l’accaduto con la partner, ha parlato di un “incontro casuale” con l’escort.

La fonte ha aggiunto che il calciatore era “determinato” a mantenere la propria posizione e perseguire legalmente le minacce di ricatto. Un uomo e la donna sono stati arrestati con l’accusa di ricatto ma la polizia non ha rilasciato commenti.