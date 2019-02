ROMA – Donne e calciatori, gioie e dolori. In alcuni casi, le relazioni sentimentali hanno condizionato le carriere dei giocatori, in altri il talento ha avuto il sopravvento sulle vicissitudini private. Partiamo da due bomber playboy che hanno messo la testa a posto verso il termine della loro carriera. Cassano e Vieri hanno avuto più di cento donne, hanno archiviato anche relazioni con showgirl del mondo dello spettacolo per poi diventare padri di famiglia verso la fine del loro percorso calcistico. Cassano è diventato un papa’ esemplare dopo essersi innamorato della giocatrice di pallanuoto Carolina Marcialis, Vieri dopo aver avuto relazioni sentimentali con Melissa Satta ed Elisabetta Canalis, ha deciso di dedicarsi seriamente alla storia d’amore con Costanza Caracciolo.

Un altro calciatore che ha occupato le prime pagine delle riviste di gossip è stato Marco Borriello grazie alla sua storia d’amore con una star della tv come Belen Rodriguez. La loro relazione non è terminata nel migliore dei modi ma sicuramente ha fatto parlare a lungo. Infine, arriviamo al rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La Nara ha lasciato il marito Maxi Lopez per iniziare una relazione con il suo amico Icardi. Questa vicenda di gossip ha fatto discutere a lungo.

Calciatori e wags, alcune storie dall’estero

La burrascosa storia d’amore fra Ryan Giggs e la cognata, mentre era un calciatore del Manchester United, ha destato scalpore in Inghilterra. Il rendimento in campo non he ha risentito. John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha perso la fascia da capitano della Nazionale Inglese per aver avuto una relazione sentimentale con la moglie del suo compagno di squadra Wayne Bridges. Il suo rendimento in campo è rimasto comunque eccellente ma questo scivolone privato ha rovinato la sua immagine fuori dal terreno di gioco.