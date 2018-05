Camila Morrone, la nuova fiamma (mora) di Leonardo Di Caprio

ROMA – Si chiama Camila Morrone, è una top model [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] ed è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio. Sopratutto Camila è mora, e questa è una vera novità per Di Caprio.

Classe 1997 e di origine argentina, Morrone ha iniziato a lavorare nel fashion system soltanto da un paio d’anni: notata nel 2016, è subito stata scelta per il catalogo di Victoria’s Secret e da allora non si è più fermata, debuttando in passerella per la maison Moschino e trionfando sulla copertina di Vogue Turchia